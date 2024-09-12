Наступление врага на Гродовку и Водяное продолжается уже больше двух недель.

Российским войскам удалось прорваться в центр Гродовки на Покровском направлении и захватить село Водяное у Угледара.

Однако военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорит, что пока рано говорить о "зраде".

Он отмечает, что ситуация на фронте меняется каждый час, и россияне постоянно пытаются прорываться через украинскую оборону.

"Когда группировка количеством 100 тысяч личного состава пытается наступать, то сегодня мы ее остановили, завтра остановили, но через неделю они могут прорваться где-нибудь на другом участке", — подчеркнул он.

По его словам, российские войска не сбавляли давления на Гродовку, где ведут штурм уже более двух недель. Прорыв в центр населенного пункта был неизбежен, учитывая постоянные атаки со стороны врага. Однако главные события, по словам эксперта, происходят на южном фланге, где россияне продолжают атаковать, в частности, в районе Водяного.

Наступление на Водяное длится уже несколько недель, и русские войска используют эту позицию для формирования северного охвата Угледара. После захвата села они могут атаковать Угледар с трех направлений — с юга, востока и севера. Это создает серьезную угрозу украинским силам в этом районе. Коваленко считает, что в ближайшее время возможно усиление атак именно на Угледар.

Однако пока у украинских военных есть доступ к логистическим путям на западе, они могут контролировать ситуацию и потенциально отступить из города. Коваленко напоминает, что россияне уже дважды пытались провести большое наступление на Угледар, но оба раза понесли значительные потери. Он также отмечает, что оборона Угледара будет гораздо сложнее, если враг будет атаковать с трех сторон.

Коваленко подчеркнул, что хотя ситуация в районе Угледара очень сложная, но рано делать выводы.

"Все зависит от того, как будет сформирована оборона и какие ресурсы будут привлечены для противодействия российским войскам", - подытожил он.

Источник: "Телеграф"

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