Россия может использовать такие ситуации не только для осуществления обстрелов, но и для того, чтобы затмить информационный поток.

Военный эксперт Роман Свитан сообщил, что для подготовки новой атаки агрессоры нуждаются в около десяти днях. Следовательно, новое нападение может произойти в ближайшее время.

На подготовку к следующему удару требуется примерно десять дней, и уже прошло значительное время с момента предыдущей атаки. Технически россияне готовы, подметил эксперт.

"Следующая атака может состояться ближе к концу сентября, во время визита президента Владимира Зеленского в США на Генеральную ассамблею ООН. Москва часто проводила мощные атаки в моменты, когда украинское руководство находилось за границей" - заметил эксперт.

Свитан также добавил, что Россия может использовать такие ситуации не только для осуществления обстрелов, но и для того, чтобы затмить информационный поток, перекрыв новости из США негативными сообщениями о новых атаках.

Ранее эксперт заметил, количество и типы средств поражения, которыми может пользоваться ВСУ, определенные как приоритетные, могут стать ключевыми факторами в войне. Недавно было передано два истребителя, но проблема в том, что их нечем эффективно вооружить. Потеря опытных летчиков из-за неправильного управления только усугубляет ситуацию.

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