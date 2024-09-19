Фаршированные перцы – идеальное блюдо для всей семьи, готовятся они очень просто, если знать несколько секретов, а получаются вкусными, полезными и питательными.

Перец для фарширования лучше выбирать мясистый, тогда блюдо получается гораздо вкуснее, чем с обычной Белозеркой, а сам процесс приготовления очень простой.

Рецептом поделилась популярная кулинарная блогерка, авторка книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина. Для начинки на 10-12 перцев нам понадобятся следующие ингредиенты:

рис – 1 стакан

мясной фарш – 500-600 г

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1 шт.

соль и перец – по вкусу

"Фарш беру говяжий, у него более сильный мясной вкус, для перцев и голубцов он мне больше всего нравится", - отметила блогерка.

Для соуса:

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

томатный сок (или перебитые в блендере помидоры) – 1 л

соль, сахар, перец, лавровый лист – по вкусу

Рис предварительно отвариваем и оставляем остывать.

Лук нарезаем кубиками, а морковь либо нарезаем тонкой соломкой, либо натираем на крупной терке. На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла сначала обжариваем лук, далее добавляем морковь и жарим.

Смешиваем отварной рис, мясной фарш, обжаренные морковь с луком, добавляем соль, перец по вкусу и перемешиваем.

Чтобы приготовить соус, сначала обжариваем лук с морковью. Затем заливаем томатом, добавляем лавровый лист, перец, доводим до вкуса солью и сахаром и тушим соус 15-20 минут.

Фаршируем перец начинкой из мяса и риса и ставим его в кастрюлю. Сверху заливаем перцы томатным соусом и тушим на небольшом огне примерно час-полтора. Подавать фаршированные перцы лучше всего со сметаной.

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