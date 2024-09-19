Астрологи рассказали, каким знакам Зодиака повезет в конце недели до 22 сентября 2024 года.

Пять астрологических знаков начинают неделю на мощной ноте с Полнолуния Частичного Лунного Затмения 17 сентября.

Остерегайтесь некоторых значительных колебаний энергий. И убедитесь, что вы не делаете никаких ритуалов проявления в день лунного затмения , так как затмения часто создают неожиданные события наряду с тем, что вы желаете.

Названы пять знаков Зодиака, которым повезет в конце недели:

Овен

Овен, энергия этой недели для вас очень пронзительна. Направьте свои взоры на то, чего вы действительно хотите, и это будет вашим. Космические силы сильно поддерживают вас в это время. Первая половина недели, особенно, будет периодом успеха, больших достижений, вычеркнутых из вашего списка вех и многого другого.

Вторая половина призывает вас создать противовес, больше склонившись к любви и товариществу с вашими близкими. Будь то романтические или платонические отношения, пусть качественное время станет здесь руководящим принципом. Если вы это сделаете, вас ждут только необычные впечатления!

2. Лев

Лев, энергия этой недели для тебя — это знание своего сердца и максимальное использование своих талантов без самосаботажа или страхов, которые тебя сдерживают. Каждый день будет добавлять новые кирпичики к великой цели, которую ты хочешь завоевать или построить.

Вторая половина недели предостерегает тебя от самоуспокоенности или позволения скептикам или критикам отговорить тебя от твоего пути. Не все поймут, что ты пытаешься создать или построить. Но пока в твоей душе сильный резонанс с этим путем, ты будешь знать, что он правильный для тебя. Космические силы прикроют твою спину!

3. Дева

Дева, энергия этой недели для вас заключается в поддержании правильного баланса между головой и сердцем. Если вы сможете это сделать, особенно в первой половине недели, вы найдете свои благословения в самых неожиданных местах. Для некоторых это также будет включать осознание красных флажков в вашем личном окружении, а иногда даже внутри вас самих, которые могут помешать вашему росту.

Вторая половина будет зависеть от действий, предпринятых в первой. Так что, если все будет развиваться прекрасно, вы найдете много возможностей для взаимодействия с вашими близкими здесь, а также сделаете больше для своих личных целей. Продолжайте поддерживать правильный баланс между головой и сердцем, и позитив распространится и на следующую неделю.

4. Стрелец

Стрелец, энергия этой недели для вас смелая и прекрасная. Первая половина призывает вас действовать с любовью и состраданием везде, где вы можете, и смотреть на общую картину, обращаясь к миру и думая о своих мечтах. Ведение дневника определенно может помочь в последнем.

Вторая половина будет для вас более странной. Ваши страхи внезапно выйдут на поверхность и будут требовать, чтобы вы занялись ими. Однако их подавление будет контрпродуктивным. Вместо этого будьте храбрыми и займитесь ими напрямую. Вы откроете скрытые благословения на этом пути.

5. Рыбы

Рыбы, энергия этой недели для вас полна веселья и восторга! Погрузитесь в это, и вы привлечете только самые лучшие впечатления для себя. Первая половина недели будет почти праздничной, даже если вы не знаете, как это произойдет. Приготовьтесь к тому, что вас удивят наилучшим образом, когда вы пройдете несколько важных этапов. Вторая половина недели пока под вопросом.

Вы можете написать свою собственную судьбу здесь и сделать ее шедевром. Так что будьте намеренны в том, чего вы действительно хотите , чтобы вы могли воплотить свои желания в жизнь и настроиться на радость!

Последние новости Украины:

Камни знаков Зодиака и их значения: узнайте, что принесет вам удачу.

Какие знаки Зодиака легко влюбляются: кого назвали астрологи.

Астролог напугал прогнозом относительно войны в Украине в 2024-м: наступление на еще три области.