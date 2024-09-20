Учитывая тепло первой половины месяца, высока вероятность того, что этот сентябрь станет рекордно теплым для территории территории Украины.

В сентябре этого года есть все шансы стать рекордно теплым для отдельных регионов Украины.

Об этом сообщил известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу".

В северных, восточных и частично центральных регионах ситуация остается сложной из-за засухи и высокого риска пожара. С 20 по 22 сентября ночью температура будет колебаться от +8 до +14 °С, в день от +21 до +27 °С. В период с 23 по 25 сентября вследствие прихода более холодной воздушной массы с востока ожидается временное снижение температуры на Левобережье — ночью до +5…+10 °С, днем ​​+18…+24 °С.

Начиная с 26 сентября, с усилением южных и юго-западных потоков температура вновь повысится на 3-5 °С. Ночью она будет колебаться в пределах +9…+15 °С, днем ​​— +22…+28 °С; на юге и у побережья морей ночью ожидается +11…+17 °С, днем ​​+25…+29 °С. Таким образом, до конца сентября следует ожидать аномально теплой погоды, в основном без осадков.

Учитывая тепло первой половины месяца, высока вероятность того, что этот сентябрь станет рекордно теплым для территории территории Украины (кроме западных и южных областей), с превышением средней месячной температуры на 4-6 °С от климатической нормы. На карте представлен прогноз аномалии температуры воздуха в Европе на период с 23 по 30 сентября 2024, где видно, что в Украине и Беларуси есть максимальное отклонение от нормы.

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