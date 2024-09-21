В ходе обысков у подозреваемых было обнаружено 20 700 долларов, 7 100 евро, 231 тысячу гривен, а также мобильные телефоны, записные книжки и документацию.

Правоохранительные органы обнаружили новую мошенническую схему в армии, в которой подозреваются бывший командир части из восточного региона и его помощница.

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прессслужбу Государственного бюро расследований, следствие установило, что с января по март 2023 подозреваемые, злоупотребляя своим служебным положением, совершили действия, направленные на незаконное обогащение за счет бюджетных средств.

Женщина поставляла военное обмундирование, не соответствующее стандартам и непригодное для использования. Командир, пренебрегая своими обязанностями, принял этот товар по расходным накладным.

Ущерб для государства составляет около 140 млн гривен.

В ходе обысков у подозреваемых было обнаружено 20 700 долларов, 7 100 евро, 231 тысячу гривен, а также мобильные телефоны, записные книжки и документацию.

Экскомандир выдвинул подозрение за халатность в военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины), а эксдиректору ООО — за мошенничество (ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Напомним, в начале 2023 года в Украине также разразился скандал из-за закупки продуктов для военных по завышенным ценам, а также были обнаружены схемы по покупке бронежилетов, горючего и других товаров по ценам, превышающим средние. В этой связи тогдашний министр обороны Алексей Резников и его заместители подали в отставку.

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