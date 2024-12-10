Теперь, когда дата выхода сериала «Страйк: Чернильное черное сердце» подтверждена, поклонники этой криминальной драмы вскоре смогут снова увидеть Холлидея Грейнджера и Тома Берка на экранах в ролях Корморана Страйка и Робина Эллакотта.

С появлением новой серии сериала «Страйк», конечно же, возникает животрепещущий вопрос о том, будут ли двое главных героев действовать в соответствии со своей явной химией друг с другом в этой новой части.

В интервью журналу Radio Times актеры 6 сезона сериала "Страйк" подтвердили, что в новом сезоне их паре действительно придется особенно постараться.

Берк объяснил: «Они ужинают, и их бдительность снижена, поскольку они не заняты расследованием дела, и они оба немного пьяны.

«Что-то почти происходит; это захватывающий момент несовпадения моментов. В результате они отступают от этого».

Говоря об их чувствах друг к другу, Грейнджер сказал: «Их отношения очень сложные, и есть реальный страх переступить черту и почувствовать, что возврата нет».

«В этот момент она впервые по-настоящему осознает, что чувствует к нему, я думаю. Но в этот момент есть также страх быть отвергнутой и потерять то, что у них есть, а именно дружбу. У Робин очень мало близких друзей, и это важный элемент».

В официальном трейлере 6 сезона сериала "Страйк" говорится: «Когда в офисе появляется обезумевшая, отчаявшаяся Эди Ледвелл, умоляя поговорить с ней, частный детектив Робин Эллакотт не знает, как относиться к сложившейся ситуации.

Источник: radiotimes.

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