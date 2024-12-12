12 декабря Макрон прибудет в Варшаву для обсуждения этого вопроса с польскими партнерами.

Во время встречи президент Франции, вероятно, поделится планами по международной миротворческой миссии, которая должна предотвратить нарушения прекращения огня со стороны России в случае заключения мирного соглашения с Украиной.

По информации бывшего заместителя генерального секретаря НАТО Камиля Гранда, во время недавней встречи Макрон обсудил с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом возможность участия Европы в обеспечении безопасности Украины.

Франция предложила направить миротворческий контингент в страну, включающую пять бригад, или около 40 тысяч военных. Одна из бригад может быть поручена командовать Польшей, что позволит обеспечить стабильность на западных границах Украины.

Идея миротворческой миссии основывается на анализе трех возможных моделей гарантий безопасности для Украины. Первая предполагает вступление Украины в НАТО, но этот вариант блокируется из-за российской агрессии на части территории страны, а также несогласия со стороны США и Германии. Вторая модель — постоянная поставка оружия Украине, но ее эффективность зависит от финансовых возможностей западных стран.

"Третья - "корейская" модель: международная миротворческая миссия, которая уже более 70 лет охраняет демаркационную линию между Южной и Северной Кореей. Именно на этой третьей модели, с включением элементов первой и второй, должны были основываться гарантии безопасности для Киева", - говорится в статье Rzeczpospolita.

Гранд отмечает, что к такой миссии важно приобщить как можно больше стран, даже если их участие будет символическим. Поддержку этой инициативы после выборов могут оказать Германия и Нидерланды.

Источник: Rzeczpospolita .

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