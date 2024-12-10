Незважаючи на те, що мирний план Трампа для вирішення війни в Україні досі не оприлюднений, експерти сумніваються, що він просто "кине" Україну і залишить її без підтримки.

Про це пише британське видання The Guardian, наголошуючи на тому, що позиція Трампа в цьому питанні залишається невизначеною.

Зараз і Москва, і Київ з настороженістю спостерігають за ситуацією, намагаючись передбачити, як саме Трамп буде діяти після вступу на посаду. Україна прагне реалізувати дозвіл на застосування західних ракет для завдання ударів по території росії, в той час як Путін активно використовує тактику ядерних погроз. Однак, як зазначають аналітики, легкий шлях до мирної угоди між сторонами війни наразі виглядає малоймовірним.

"Легкий шлях до мирної угоди важко знайти. Загальноприйнятим припущенням на Заході було те, що заморожування лінії зіткнення може бути прелюдією до переговорів, але жодна зі сторін не зацікавлена: Росія, тому що вона просувається на полі бою; Україна, тому що вона боїться, що без реальних гарантій безпеки з боку Заходу заморожування ліній просто дасть Росії час перегрупуватися, перш ніж вона почне новий напад", – йдеться у статті The Guardian.

Колишній спеціальний представник президента США в Україні Курт Волкер підкреслює, що Трамп, ймовірно, не стане примушувати Україну до поступок росії. На його думку, екс-президент США добре усвідомлює катастрофу, якою стала для Джо Байдена поразка в Афганістані, і не хоче, щоб Україна стала його "Афганістаном". Трамп прагне показати себе сильним лідером, який не поступатиметься Путіну, і в разі відмови росії від переговорів готовий забезпечити Україну усіма необхідними ресурсами — зброєю і фінансуванням.

Джерело: theguardian.

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