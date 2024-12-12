Политолог-международник Максим Яли заявил, что скорейшее свержение режима Асада в Сирии, возможно, и было неожиданным, зато четко объясняется многими факторами.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, несколько ключевых факторов привели к падению режима Асада в Сирии, и первый – это хорошо подобранное время, когда россия и Иран – два столба этого режима, два ключевых военных контингента – были, так сказать, не на месте, потому что задействованы в других конфликтах, соответственно, не могли помочь разобраться с повстанцами.

«И здесь путин должен благодарить своего друга Эрдогана, который в очередной раз воткнул нож в его спину. Потому что ключевые группировки, которые взяли Дамаск и фактически захватили большую часть территории, вытеснив войска Асада, имели связь и поддержку со стороны Турции», - отмечает Максим Яли.

С другой стороны, рассуждает он, в Стамбуле, наверное, даже не ожидали, что события будут разворачиваться так быстро и стремительно, вплоть до свержения режима Асада, возможно, рассчитывали только на буферную зону, но дела пошли так. К тому же, добавляет эксперт, сам Асад ошибся, когда сбежал в москву, потому что его генералы увидели это поражение.

«Соответственно, мотивация сирийской армии, я имею в виду контролируемые войска, которые еще недавно контролировал Асад, резко упала. Она не видела мотивации умирать, защищать этот режим, который упадет. Тем более, что есть недовольство населения экономической ситуацией, высоким уровнем коррупции. Вот это ключевые факторы столь стремительного и для многих неожиданного падения Асада», - заключает Максим Яли.

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