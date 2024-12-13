Под прицелом оказалась энергетика Украины, враг запустил ракеты из Ту-95МС, "Калибры", "Кинжалы" и ударил баллистикой.

В пятницу, 13 декабря, энергетические объекты Украины оказались под очередным массированным ударом врага.

В Киеве объявили превентивные экстренные отключения света, то есть без графиков и предупреждений.

Как заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, враг продолжает атаковать энергетику нашей страны.

Почасовые графики отключений электроэнергии по всей Украине усилены до трех очередей, то есть могут выключать до 50% потребителей в одно время.

В "Укрэнерго" предупредили, что из-за массированной ракетной атаки РФ на энергообъекты Украины объем применения мер ограничения потребления электроэнергии 13 декабря увеличен.

"Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы. Как только будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения", – говорится в сообщении.

Из-за вражеской атаки энергетики усилили в украинских областях графики отключений света.

Так, в Тернопольской области отключены 50% потребителей, а в Киеве действуют экстренные отключения света.

В ДТЭК также сообщили о введении новых графиков в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях, где предусмотрено больше часов без света – в Киевской и Днепропетровщине до 7 подряд.

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