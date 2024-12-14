Политолог-международник Максим Яли заявил, что россия сначала уничтожала украинский бизнес как конкурента, а после 2014 года начала еще и разворовывать все, что удавалось оккупировать.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«У нас есть значительный опыт ведения бизнеса с россией, и, соответственно, когда они покупали, инвестировали в украинские предприятия, главная цель была просто уничтожить конкурента», - утверждает Максим Яли.

К примеру, вспоминает он, во Львове работало предприятие по изготовлению автобусов еще с советских времен, но зашел российский инвестор и просто все закрыл, потому что это конкурент. Или, добавляет эксперт, тот же Мариуполь, «Азовсталь», металлургический комбинат имени Ильича – все разрушено, потому что они конкурировали с российскими предприятиями.

Казалось бы, объясняет он, такие заводы надо беречь, война – это о ресурсах, и такие достижения могут компенсировать потери, еще и в плюс вывести, только вот россия всегда уничтожает конкурента. Или, добавляет эксперт, разворовывает, в частности, так было на оккупированных территориях Донбасса, Луганский тепловозостроительный завод – все в Ростове, и таких примеров много.

«И все годы независимости мы абсолютно в большинстве отраслей конкурентные, по крайней мере в тех, которые были драйверами украинской экономики: металлургия, химпром, даже аграрка. Почему блокировали Черное море, зерновой коридор? Потому что таким образом они пытаются вытеснить нас с тех рынков, на которых мы традиционно являлись ключевыми экспортерами – Египет, Африка, страны Ближнего Востока. Потому что россия так же является одним из крупнейших экспортеров зерна, соответственно, здесь мы также конкуренты», - объясняет Максим Яли.

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