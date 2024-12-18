Отправка миротворческой миссии в Украину пока невозможна из-за отсутствия условий для мира, заявила Кая Каллас, новая представительница ЕС по вопросам внешних дел и политики безопасности.

Как пишет Politico, по ее словам, россия не проявляет никаких признаков желания достичь мира.

"Во-первых, для того чтобы отправить миротворцев, должен быть мир. А россия не хочет мира... это очень ясно", - отметила Каллас.

Она подчеркнула, что Москва продолжает демонстрировать агрессивную позицию, не оставляя пространства для переговоров. В качестве доказательства этого она привела недавнее интервью министра иностранных дел оссии Сергея Лаврова, в котором он заявил, что рф готова применить любые меры для того, чтобы не допустить поражения в Украине.

В то же время некоторые европейские государства все же обсуждают возможность военной поддержки Украины. В частности, они задумываются о том, как действовать в случае, если администрация США под руководством Дональда Трампа снова обратится в Европу с просьбой взять на себя часть обязательств по обеспечению безопасности для Киева. Однако эти дискуссии ограничиваются лишь концептуальными соображениями, без конкретных шагов.

Добавим, что 18 декабря 2024 г. в Брюсселе состоится встреча европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой НАТО Марком Рютте. Ожидается, что на переговорах будут обсуждены перспективы мирного урегулирования конфликта и возможность развертывания миротворческих сил в Украине.

Источник: politico .

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что разговоры о втором Саммите мира, похоже, просто оттягивали время до выборов в США, а теперь он нам уже и не нужен.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко призвал присоединяться к ТрО, поскольку ситуация на фронте сложная и наши подразделения нуждаются в помощи.