Доктор Евгений Комаровский заявил, что в 2025 году, может, война полностью и не закончится, но многое определится в будущем Украины и украинцев, поэтому важно не проспать этот шанс.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Я вот, например, на сегодня нахожусь в убежденности, что 2025 год будет главным. Ну, экзистенциально главным годом, который определит, в принципе, будущее нашей страны. Почему? Как мне кажется, все идет к тому, что вот эта острая фаза войны должна в 2025 году завершиться. То есть в 2025 году мы должны выйти из этого ада ежедневных смертей, шахедов, ракет и так далее», - утверждает Евгений Комаровский.

По его словам, это не значить, что война закончится, нет, она закончится только тогда, когда будут расставлены все точки над «і», когда будет покаяние и наказание всех виновных, когда все пострадавшие получат компенсацию, когда будет поименно назван каждый замученный и убитый. Вот тогда, подчеркивает доктор, мы как минимум сможем поставить жирный крест на совести нации, что мы сделали все, что могли.

Тем не менее, констатирует он, в 2025 году перед нами встанут глобальные вопросы – как жить дальше, по каким законам и принципам, куда пойдет Украина и захотят ли украинцы вернуться домой. Как объясняет гость программы, люди, конечно, вернутся, потому что это их родина, тут все понятно, но только при условии, что условия будут лучше чем те, что они имеют сейчас.

«И это все решится довольно быстро, все станет понятно довольно быстро, как мне кажется. Шансов на то, что мы сможем-таки заткнуть всех тех, кто мешает нам это делать, жить по-человечески, не много, но они есть. И поэтому я больше всего на свете желаю всем не прозевать, не пропустить, не потерять тот шанс который, который нам в 2025 году обязательно предоставится», - заключает Евгений Комаровский.

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