Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что доктрина Запада – это производить дорогое высокоточное оружие, а оказалось, что Украине для войны против россии нужно совершенно другое.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам эксперта, мир оказался не готов к той войне, которая разворачивается на фронте, и поэтому все боевые уставы написаны на старую войну по типу Второй мировой или борьбы с терроризмом.

«А борьба с терроризмом – высокоточное оружие, то есть выстрелил и забыл. Это, во-первых, гуманитарная составляющая: одна пуля – одно попадание, один снаряд – одно попадание, а не то, что с «Града» стрельнули, никуда не попали, а гражданское население все убили. Запад пошел по пути высокоточного оружие. Но оказалось, что сейчас в таких континентальных войнах играет значение не сколько высокоточное оружие, сколько старое оружие со Второй или даже Первой мировой, то есть оружие, которое бьет по площадям, - это артиллерия», - объясняет Олег Стариков.

Военные теоретики, рассказывает он, считали, что артиллерии дальше не будет, не будет РСЗО, снарядов 155-мм, 152-мм, цена которым – 8 тысяч евро, вместо этого разве что Excalibur, к которому снаряд стоит 100 тысяч долларов.

«И второе – война по их доктринам должна продолжаться максимум 3 месяца. Сколько российско-украинская война уже идет? 3 года. Какая экономика мира выдержит, чтобы выпускать в день до 10 тысяч снарядов стоимостью 100 тысяч долларов? Да ни одна экономика в мире не выдержит. Поэтому и Запад нам помощь оказывает так, потому что они готовились на войну до 3 месяцев», - заключает Олег Стариков.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, как в Черном море утонули два российские нефтяные танкеры.

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