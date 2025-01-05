Удача будет на стороне этого знака зодиака в течение всего 2025 года.

Хотя астрологи предсказывают, что 2025 год будет к нам немного добрее, чем 2024 год, по словам астролога, для одного знака зодиака 2025 год станет самым плодотворным.

Астролог объяснил, что среди всех знаков зодиака лучшим 2025 год станет для Близнецов.

Этот знак зодиака переживет самый плодотворный год по нескольким причинам.

В 2025 году Близнецов ждут карьерные прорывы.

Астролог объяснил, что с вхождением Северного узла в 10-й дом карьеры и репутации Близнецов в 2025 году у Близнецов появится возможность «прорваться на новый уровень успеха в своей карьере».

По словам астролога, это имеет большое значение, поскольку откроет Близнецам возможность согласовать свой карьерный путь с жизненным предназначением.

Для Близнецов первая половина 2025 года также станет удачным изумрудным годом.

Термин «изумрудный год», введенный в астрологию известным астрологом, относится к периоду, который Юпитер, планета удачи и изобилия, проводит в знаке зодиака. Юпитер впервые вошел в Близнецы в мае 2024 года , где планета останется до 9 июня 2025 года.

В середине 2025 года у Близнецов могут возникнуть некоторые трудности.

Астролог объяснил, что Уран, планета разрушений, войдет в знак Близнецов в июле 2025 года. Он отметил, что, хотя обычно это указывает на серьезные проблемы, транзит на самом деле может пойти на пользу Близнецам.

Поэтому, хотя жизнь Близнецов в это время может стать слегка хаотичной, в конечном итоге это пойдет им на пользу.

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