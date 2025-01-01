Украинцам предоставили топ новых и классических фильмов для просмотра на Новый год.

От «Аватара» до «Оппенгеймера» — украинцам представили рейтинг идеальных фильмов для просмотра на Новый год!

2024 год почти закончился, и наступает новый 2025 год, и нет лучшего способа провести Новый год, чем посмотреть фильмы!

Составлен список некоторых из самых популярных фильмов, когда-либо снятых, включая некоторые из тех, что вышли только в этом году, чтобы вы могли выбрать, отдыхая в первый день нового 2025 года.

« Парк Юрского периода » (1993)

Богатый предприниматель ( Ричард Аттенборо ) тайно создает тематический парк с живыми динозаврами, взятыми из доисторической ДНК. Перед днем ​​открытия он приглашает команду экспертов ( Сэма Нила , Лору Дерн и Джеффа Голдблюма ) и двух своих нетерпеливых внуков, чтобы они осмотрел парк и помогли успокоить встревоженных инвесторов. Однако парк оказывается совсем не забавным, поскольку системы безопасности отключаются, а динозавры сбегают.

«Мстители: Финал» (2019)

После разрушительных событий « Мстители: Война бесконечности » вселенная находится в руинах из-за усилий Безумного Титана Таноса ( Джош Бролин ). С помощью оставшихся союзников Мстители должны собраться снова, чтобы отменить действия Таноса и восстановить порядок во вселенной раз и навсегда, независимо от того, какие последствия могут быть за этим.

Чужие » (1986)

Когда спасательная команда находит спасательную капсулу Рипли ( Сигурни Уивер ) более 50 лет спустя, она обнаруживает, что терраформеры находятся на той самой планете, где они нашли инопланетный вид. Когда компания отправляет семью колонистов расследовать ее историю, вся связь с планетой и колонистами теряется. Они нанимают Рипли и колониальных морских пехотинцев, чтобы вернуться и поискать ответы.

« Терминатор 2: Судный день » (1991)

Прошло почти 10 лет с тех пор, как Сара Коннор ( Линда Гамильтон ) стала целью уничтожения киборгом из будущего. Теперь ее сын Джон ( Эдвард Ферлонг ), будущий лидер сопротивления, является целью для нового, более смертоносного терминатора ( Роберт Патрик ). Сопротивлению снова удалось отправить защитника ( Арнольд Шварценеггер ), чтобы попытаться спасти Джона и его мать Сару.

« Человек-паук: Через вселенные » (2023)

Майлз Моралес ( Шамейк Мур ) возвращается в следующей главе оскароносной саги Spider-Verse, Spider-Man: Across the Spider-Verse. После воссоединения с Гвен Стейси ( Хейли Стайнфелд ), постоянный, дружелюбный сосед Бруклина Человек-паук катапультируется через Мультивселенную, где он сталкивается с командой людей-пауков, которым поручено защищать само ее существование. Но когда герои сталкиваются из-за того, как справиться с новой угрозой, Майлз оказывается втянутым в схватку с другими Пауками и должен переосмыслить, что значит быть героем, чтобы он мог спасти людей, которых он любит больше всего.

« Аватар » (2009)

В 22 веке парализованный морской пехотинец ( Сэм Уортингтон ) отправляется на луну Пандору с уникальной миссией, но ему приходится разрываться между выполнением приказов и защитой инопланетной цивилизации.

« Оппенгеймер » (2023)

История роли Дж. Роберта Оппенгеймера ( Киллиан Мерфи ) в разработке атомной бомбы во время Второй мировой войны.

Источник: moviefone.

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