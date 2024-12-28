Победительница одного из сезонов шоу "Мастер Шеф" Валерия Матрохина показала, как приготовить салат "Оливье" по-новому, чтобы было еще вкуснее, чем классика.
Чтобы приготовить оригинальную версию салата "Оливье", "Мастер Шеф" Валерия Матрохина взяла следующие ингредиенты:
- картофель – 2-3 шт.
- морковь – 1-2 шт.
- яйца – 2-3 шт.
- огурец свежий – 1 большой
- зеленый горошек замороженный ~ 50 г
- щупальце кальмара - 1 большое
- сметана + майонез 30% - для заправки
Картофель и морковь вымываем, кладем на фольгу, немного сбрызгиваем растительным маслом, добавляем соль, перец, заворачиваем и отправляем в разогретую до 180-200 градусов духовку запекаться до готовности.
Когда овощи охладятся, звезда "Мастер Шеф" чистит их и нарезает кубиками. Вареные яйца и огурец тоже нарезаем кубиками.
Щупальце кальмара "Мастер Шеф" Валерия Матрохина смазывает растительным маслом, солит, перчит и обжаривает на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла.
"Часто щупальца предварительно отваривают, но я их жарила на медленном огне где-то 15-20 минут и получилось очень вкусно", – объяснила победительница "Мастер Шеф".
Жареного кальмара нарезаем на тонкие слайсы, по желанию можно немного сбрызнуть их лимонным соком.
Замороженный горошек на 5-7 минут отправляем в кипящую воду, затем сразу заливаем холодной водой.
Смешиваем картофель, морковь, яйца, огурец, горошек, заправляем легким майонезом и сметаной, приправляем солью и перцем по вкусу, перемешиваем. Сверху выкладываем слайсы жареного кальмара – и салат "Оливье" по-новому готов.
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