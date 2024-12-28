Победительница одного из сезонов шоу "Мастер Шеф" Валерия Матрохина показала, как приготовить салат "Оливье" по-новому, чтобы было еще вкуснее, чем классика.

Чтобы приготовить оригинальную версию салата "Оливье", "Мастер Шеф" Валерия Матрохина взяла следующие ингредиенты:

картофель – 2-3 шт.

морковь – 1-2 шт.

яйца – 2-3 шт.

огурец свежий – 1 большой

зеленый горошек замороженный ~ 50 г

щупальце кальмара - 1 большое

сметана + майонез 30% - для заправки

Картофель и морковь вымываем, кладем на фольгу, немного сбрызгиваем растительным маслом, добавляем соль, перец, заворачиваем и отправляем в разогретую до 180-200 градусов духовку запекаться до готовности.

Когда овощи охладятся, звезда "Мастер Шеф" чистит их и нарезает кубиками. Вареные яйца и огурец тоже нарезаем кубиками.

Щупальце кальмара "Мастер Шеф" Валерия Матрохина смазывает растительным маслом, солит, перчит и обжаривает на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла.

"Часто щупальца предварительно отваривают, но я их жарила на медленном огне где-то 15-20 минут и получилось очень вкусно", – объяснила победительница "Мастер Шеф".

Жареного кальмара нарезаем на тонкие слайсы, по желанию можно немного сбрызнуть их лимонным соком.

Замороженный горошек на 5-7 минут отправляем в кипящую воду, затем сразу заливаем холодной водой.

Смешиваем картофель, морковь, яйца, огурец, горошек, заправляем легким майонезом и сметаной, приправляем солью и перцем по вкусу, перемешиваем. Сверху выкладываем слайсы жареного кальмара – и салат "Оливье" по-новому готов.

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