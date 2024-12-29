Война в Украине может закончиться в 2025 году по двум сценариям – по оптимистическому или по пессимистическому.

О возможности того, что война может закончиться в 2025 году, рассказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ.

Своим мнением поделился экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Первый сценарий – недопущение реализации планов РФ, второй наиболее пессимистический – США прекратят помощь.

"Вероятность того, что война закончится в 2025 году, действительно есть. Скорее всего, это тот самый реалистичный вариант, который находится где-то посредине между оптимистическим и пессимистическим", - считает генерал-лейтенант.

Романенко оценил возможность того, что война завершится в 2025 году.

"Каков наиболее пессимистический сценарий? Если США фактически приостанавливают нам помощь, в то время как Россия использует свой военный потенциал, продолжает активные боевые действия, заставляющие нас идти на какие-то серьезные уступки", – сообщил Романенко.

Оптимистический сценарий – недопущение воплощения планов президента Путина в отношении Украины. Речь идет о возможности отстоять интересы, не допустить реализации планов Путина по Украине, а именно о захвате четырех областей нашей страны.

"Оптимизм будет еще и в том, если в 2025 году мы сможем выйти на приостановку боевых действий", – сообщил экс-замначальника Генштаба.

Сценарии зависят от решения двух задач – обеспечение вооружением, техникой и мобилизацией.

Источник: Обозреватель .

Последние новости:

Вызов для Запада: американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла"

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа.

Трамп рассматривает несколько сценариев завершения войны в Украине: главные идеи и планы