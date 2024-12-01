Среди предложенных вариантов завершения войны как традиционные подходы, так и сценарии, противоречащие предвыборной риторике новоизбранного президента.

По информации CNN, есть несколько предложений, включая мирные переговоры с участием россии и Украины, отложение вступления Украины в НАТО и даже создание автономных украинских регионов. Эксперты говорят, что, вероятно, советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц будет настаивать на прекращении огня и "заморожении" конфликта для начала переговоров. При этом администрация Трампа планирует переложить большую часть расходов на поддержку Украины на европейских союзников и НАТО.

В то же время Кит Келлог, назначенный спецпосланником по вопросам Украины и россии, предложил оговорить дальнейшую военную помощь США участием Киева в переговорах с Москвой. Кроме того, вступление Украины в НАТО может быть отложено на неопределенный период. Это, по мнению Келлога, даст россии повод сесть за стол переговоров.

Другой план, предложенный Риком Гренеллом, предполагает создание "автономных регионов" внутри Украины.

"Другая идея, которая обсуждается, состоит в том, чтобы позволить россии сохранить территорию, которую она удерживает сейчас, в обмен на членство Украины в НАТО, хотя мало кто в орбите Трампа, похоже, стремится пригласить Украину в Альянс в ближайшее время", - отметили собеседники CNN.

Себастьян Горка, заместитель Волтца, заявил о возможности жесткого подхода к Путину:



"Я дам одну подсказку, о которой упомянул президент: он скажет этому убийце, бывшему полковнику КГБ, этому бандиту, управляющему российской федерацией: "Вы начнете переговоры сейчас, или помощь , которую мы уже предоставили Украине, покажется вами только цветочками". Вот так он заставит этих джентльменов прийти к соглашению, которое остановит кровопролитие".

Источник: cnn .

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