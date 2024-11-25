Формирование антизападной оси, включающей Китай, Россию, Иран и Северную Корею, стало самым серьезным вызовом для Запада за десятилетия.

Такое мнение в интервью The Times высказал бывший высокопоставленный военный США, генерал Джек Кин. Он подчеркнул, что эти страны объединились против западных государств и воспринимают США как слабую силу на международной арене.

По словам Кина, эта новая угроза требует скорейшего и решительного ответа от будущей администрации президента Дональда Трампа. Он указал, что во время его пребывания в должности нужно будет произвести значительные изменения в оборонной стратегии США, а также переосмыслить политику безопасности, чтобы восстановить уверенность в силе Соединенных Штатов. Особое внимание генерал обратил на необходимость срочных изменений в Министерстве обороны США.

"Согласно нашей оценке, вызовы, стоящие перед Министерством обороны, более серьезны, чем когда-либо за последние восемь десятилетий. За последние четыре года мы не увеличивали наш оборонный бюджет из-за инфляции. При Байдене он остался неизменным. Это было безответственно и безрассудно", - подчеркнул Кин.

Он добавил, что для укрепления армии США необходимо ускорить закупку новейших вооружений, в частности, беспилотников, чтобы отвечать на современные угрозы.

Генерал также указал на успехи Украины:

"Опять же, посмотрите на Украину. Ей удалось нанести серьезный вред российскому флоту, просто разработав и развернув такие виды вооружения, как подводные дроны, и они сделали это за очень короткое время. Нам нужно покупать системы вооружений большими партиями. Мы не можем ждать. годами».

Источник: thetimes .

Последние новости:

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа.