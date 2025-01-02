Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом, намерен заставить Украину и Россию сесть за стол переговоров.

Однако, как пишет Newsweek, мнения аналитиков разделились, и большинство считает, что реального мира достичь будет крайне сложно. Так, Фабрис Потье, бывший директор по политическому планированию НАТО, отмечает, что мирное соглашение должно быть справедливым, чтобы оно имело шанс на долгосрочный успех. Он подчеркивает, что Украина уже продемонстрировала готовность к переговорам, но украинский народ не согласится на компромиссы, которые не отвечают их В частности, членство в НАТО для Украины является одной из важнейших гарантий безопасности.

Владимир Милов, бывший заместитель министра энергетики РФ, считает, что мирное соглашение возможно из-за истощения ресурсов с обеих сторон войны и давления со стороны США. Однако он предупреждает, что любое соглашение, скорее всего, будет хрупким.

"Фундаментальная причина войны – агрессивные империалистические амбиции России, направленные на покорение Украины и ликвидацию ее суверенитета – не исчезнет после какого-либо прекращения огня", – подчеркнул Милов.

Кори Шейк из Американского института предпринимательства отмечает, что любое соглашение, заключенное без постоянной поддержки США и союзников, может быть катастрофическим для Украины. По его словам, для изменения правил игры нужны санкции против российской нефти, что сделает войну слишком дорогой для Кремля.

Чарльз Купчан, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям, считает, что, хотя прекращение огня в 2025 году возможно, мирное соглашение будет достигнуто сложно. Он объяснил:

"Россия и Украина могут договориться о деэскалации и превратить существующую линию фронта в своеобразную границу. Но договоренности по более широким вопросам - таким как геополитическая ориентация Украины и статус украинской территории, оккупированной Россией, - будут недостижимы. Результатом станет скорее замороженный конфликт, чем крепкий мир - возможно, напоминая ситуацию на Корейском полуострове.

Источник: newsweek .

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