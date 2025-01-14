Сотрудники бюджетных учреждений в Украине имеют право на получение дополнительной финансовой помощи во время отпуска .
Об этом говорится в Законе Украины "О государственной службе".
Речь идет о оздоровительных выплатах, которые в соответствии с действующим законодательством относятся к фонду оплаты труда и считаются частью заработной платы. Эти выплаты не подлежат налогообложению.
Кто имеет право на оздоровительные выплаты в 2025 году?
Право на получение такой помощи имеют следующие категории работников:
библиотекари;
государственные служащие;
работники заведений культуры, музеев;
медицинские и фармацевтические работники;
должностные лица местного самоуправления;
педагогические и научно педагогические работники;
сотрудники бюджетных учебных заведений, которые не являются педагогическими или научно-педагогическими работниками.
Размер помощи
Сумма выплаты не превышает размер одного должностного оклада. Однако для должностных лиц органов местного самоуправления размер пособия может достигать среднемесячной заработной платы.
Как получить оздоровительные выплаты в 2025 году?
Для получения оздоровительных выплат работнику необходимо подтвердить свое право на ежегодный основной отпуск или его часть. Процедура проводится в несколько шагов:
Обращение к работодателю : решение о предоставлении выплат предоставляется руководителем учреждения, поэтому необходимо согласовать этот вопрос заранее.
Подготовка заявления : работник должен написать два заявления - одно на ежегодный отпуск, другое на получение материальной помощи.
Важно знать
Оздоровительные выплаты являются элементом социального обеспечения работников бюджетной сферы, но их предоставление зависит от финансовых возможностей учреждения и решения работодателя. Так что планировать отпуск и подавать заявление следует заранее.
Последние новости Украины:
Штраф до 85 тысяч гривен: в Украине начал действовать сезонный запрет.
Придется платить двойной штраф: украинцев предупредили, как не переплачивать за нарушение ПДД
Украинцам напомнили, когда можно получить штраф за неправильное стекло: можно оспорить решение в суде.