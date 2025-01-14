Оздоровительные выплаты являются элементом социального обеспечения работников бюджетной сферы, но их предоставление зависит от финансовых возможностей учреждения и решения работодателя.

Сотрудники бюджетных учреждений в Украине имеют право на получение дополнительной финансовой помощи во время отпуска .

Об этом говорится в Законе Украины "О государственной службе".

Речь идет о оздоровительных выплатах, которые в соответствии с действующим законодательством относятся к фонду оплаты труда и считаются частью заработной платы. Эти выплаты не подлежат налогообложению.

Кто имеет право на оздоровительные выплаты в 2025 году?

Право на получение такой помощи имеют следующие категории работников:

библиотекари;

государственные служащие;

работники заведений культуры, музеев;

медицинские и фармацевтические работники;

должностные лица местного самоуправления;

педагогические и научно педагогические работники;

сотрудники бюджетных учебных заведений, которые не являются педагогическими или научно-педагогическими работниками.

Размер помощи

Сумма выплаты не превышает размер одного должностного оклада. Однако для должностных лиц органов местного самоуправления размер пособия может достигать среднемесячной заработной платы.

Как получить оздоровительные выплаты в 2025 году?

Для получения оздоровительных выплат работнику необходимо подтвердить свое право на ежегодный основной отпуск или его часть. Процедура проводится в несколько шагов:

Обращение к работодателю : решение о предоставлении выплат предоставляется руководителем учреждения, поэтому необходимо согласовать этот вопрос заранее.

Подготовка заявления : работник должен написать два заявления - одно на ежегодный отпуск, другое на получение материальной помощи.

Важно знать

Оздоровительные выплаты являются элементом социального обеспечения работников бюджетной сферы, но их предоставление зависит от финансовых возможностей учреждения и решения работодателя. Так что планировать отпуск и подавать заявление следует заранее.

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