Временно поверенный по делам Польши в Украине подчеркнул, что в Варшаве не воспринимают Украину просто как страну, на которую напали и борется; По его словам, это часть средней Европы, как и Польша.

Польша приложит максимальные усилия для ускорения процесса вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом в интервью для ZN.ua заявил временно поверенный по делам Польши в Украине Петр Лукасевич.

"Конечно, Польша во время своего председательства будет максимально пытаться ускорить процесс вхождения Украины в Европейский Союз, поскольку это будет открывать для вашей страны новые возможности. Ведь для того, чтобы быть в большей безопасности, Украина должна стать одной из частей объединенной Европы", - подчеркнул Лукасевич.

Польша - неизменный союзник Украины в ее стремлениях присоединиться к НАТО и ЕС, подчеркнул дипломат. Он подчеркнул, что поддержка Варшавы не ограничивается только нынешней помощью, а является стратегическим интересом Польши в долгосрочной перспективе.

"Украина должна оставаться в пределах своих границ, зафиксированных международным правом, и, безусловно, она должна противостоять преступной России, бороться в этой несправедливой войне и выиграть ее справедливым способом", - добавил Пётр Лукасевич.

Временно поверенный по делам Польши в Украине также отметил, что в Варшаве не воспринимают Украину просто как страну, на которую напали и борется. По его словам, это часть средней Европы, как и Польша.

"Для нас это – часть Европы. Что означает общую ответственность. Конечно, Польша вместе с европейскими партнерами будет стремиться уладить ситуацию, это наш стратегический интерес. Потому что война в Украине – это война в Европе, война в этом регионе, где мы все находимся" , – объяснил он.

Лукасевич также отметил важность тесных контактов между украинским президентом Владимиром Зеленским и польским премьер-министром Дональдом Туском, способствующих привлечению международной поддержки.

Источник : zn.ua.

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