1 января Елене Кравец, популярной актрисе, звезде "Квартала 95" и бывшему тренеру "Лиги смеха", исполнилось 48 лет.

В 2022 году, после 25 лет работы, Елена ушла из "Квартала". Одной из причин стал стресс, вызванный обострением кожного заболевания на фоне войны. Кравец объяснила своё решение так:

"Я внутренне перестала быть о развлечениях... Это единственное честное решение по отношению к людям, которые сыграли важную роль в моей жизни".

Сегодня она не планирует возвращаться в "Квартал 95". С началом войны Елена эмигрировала с детьми, но вскоре вернулась, чтобы работать и реализовываться, а не ограничиваться ролью матери.

После ухода из "Квартала" Кравец стала ведущей шоу "Тихий вечер" на телеканале "Дом". Однако проект закрыли после скандала: на его производство в 2023 году было выделено более 27 миллионов гривен. Актриса подчеркнула, что как ведущая не имеет отношения к распределению бюджетных средств.

Ещё один скандал разгорелся из-за рекламы с использованием цитат военных, представленных в проекте фонда Arm Women Now. Военнослужащая Юлия Малая обвинила бренд brabrabra и Кравец в том, что они "говорили от её имени" без разрешения.

Сейчас Елена живёт с семьёй в Украине. Она развивает собственные проекты: ведёт подкаст с дочерью Марией о взаимоотношениях родителей и детей, приглашая известных украинцев, таких как Женя Галич и Маша Ефросинина.

Кравец активно поддерживает ВСУ, участвует в благотворительных инициативах и развивает курс по технике владения голосом.

Последние новости Украины:

Елену Кравец довели до эмоционального потрясения прямо в эфире.

Также сообщалось, что Кравец задела заявлением об украинцах, возвращающихся из-за границы.

Елена Кравец рассказала о возвращении из-за границы и первом взрыве в Украине, который услышали ее дети.