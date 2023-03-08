Популярна українська актриса, телеведуча та зірка гумористичної студії "Квартал 95" Олена Кравець з початку війни разом із трьома дітьми та батьками чоловіка виїхала жити до Польщі. Там артистка провела близько півроку і зіткнулася з різними труднощами, а під кінець літа постала перед вирішенням питання – де відправляти дітей Катю та Ваню до школи.

Як розповіла Олена у сюжеті програми "ЖВЛ", її близнюки мали йти до першого класу, і їй потрібно було вирішити, де це буде – у Польщі чи Україні. Артистка зізналася, що просто на мить уявила себе 6-річною дитиною, якій треба навчатися у першому класі в країні, де вона не знає мови, де немає знайомих та друзів. Тоді й наважилася на повернення додому у Києві.

"Було просто зважене рішення - ми повертаємося. І коли я це повідомила дітям, то вони не говорили: "А чого?", Було: "Урааа! Клас! Чесно вам скажу, я б зійшла з розуму, якби я там ще з ними залишалася, і на навчальний рік", - згадує Олена.

Проте майже відразу після приїзду Кравець та її діти зіткнулися з жорстокою військовою реальністю в Україні.

"Один раз, ну так бахнуло. Ми заходили до школи, і я тільки беруся за ручку дверей, і такий потужний вибух, ну такий він потужний. У мене в руках двері, скло завібрувало. І Катя тоді вперше дуже злякалася, почала плакати ", - поділилася Кравець.

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