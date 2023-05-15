У новому випуску програми "Тихий вечір" Олена Кравець поділилася цікавим спостереженням на прикладі своїх друзів і їхніх дітей.

Нещодавно артистка помітила дуже оптимістичну тенденцію: її друзі нарешті повертаюся з-за кордону з дітьми, а діти повертаються вже з новими навичками.

"От, наприклад, донька моєї подруги, їй три роки, її звуть Поліна, і вона три тижні тому приїхала з Австрії. І ось вона виходить на вулицю, бачить на асфальті тріщину, ну і питає: "Мамо, що це?". Мама відповідає: "Це тріщина". Поліна бере пластиковий телефон, набирає номер і каже: "Дядя, тут трещина. Мама, дядя зробить". Я не думаю, що в неї був номер Кличка. Але яка включеність у проблеми суспільства, яка небайдужість в три роки", — розповіла колишня зірка "Квартал 95" Олена Кравець.

Ведуча наголосила, що навіть найменші українці вже хочуть змінювати країну на краще.

"І мені подобається ця впевненість, з якою наступне покоління ставиться до викликів. Це надає впевненості і мені також. А ще дарує надію на наше спільне майбутнє, майбутнє без тріщин", — зізнається Олена Кравець з "Квартал 95".

Раніше Олена Кравець заявила, що не планує повертатися до колективу студїї "Квартал 95", в якому вона провела понад 20 років. Тепер її основна робота — ведуча проєкту "Тихий вечір" на телеканалі "Дом".

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