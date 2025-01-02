После начала войны Ротару практически не появлялась в информационном пространстве, однако продолжала делиться фото разрушений, нанесенных российскими войсками мирным городам Украины.

Народная артистка Украины София Ротару, чье присутствие в информационном пространстве стало редким после начала полномасштабной войны, неожиданно появилась на связи с поклонниками.

В новогоднюю ночь певица решила поздравить своих подписчиков в Instagram и опубликовала фото с новогодней елкой, украшенной белыми снежинками, шариками и гирляндами.

В своем посте София Михайловна добавила лаконичную надпись: "З Новим роком!", тем самым выразив свои пожелания на украинском языке. Этот жест стал неожиданным для многих, так как за последние месяцы артистка практически не появлялась в публичной сфере, предпочитая оставаться в тени.

С началом войны Ротару прекратила давать концерты и участвовать в публичных мероприятиях, и даже не высказывалась открыто о военной ситуации в Украине. Однако она периодически публиковала фото, которые показывают разрушения, нанесенные российскими войсками мирным украинским городам и селам.

Как утверждают в социальных сетях, София Ротару в настоящее время проживает за границей, в Италии, где, как сообщается, она приобрела роскошную виллу. Однако несколько месяцев назад певица все же посетила Киев, чтобы почтить память своего мужа, Анатолия Евдокименко, который ушел из жизни 22 года назад.

Добавим, что в начале полномасштабной войны София Ротару сообщила, что находится в Киеве. Но уже в июле 2022 года стало известно, что певица якобы уехала в США. Продюсер Леонид Дзюнык сказал, что Ротару живет в Америке, но остается гражданкой Украины.

В августе 2022 года Ротару сообщала, что находится на территории Украины.

Последние новости Украины:

Напомним, Alyosha неожиданно заговорила о разводе с Тарасом Тополей и их проблемах: "Иногда все накапливается".

Как сообщала Politeka, Данилко за границей погулял с российским шоуменом.

Также Politeka писала, что "Заберите у нее гражданство!": Приходько громко высмеяла певицу, отправившуюся в рф петь украинские песни.