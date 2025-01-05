Крещение — третий церковный праздник и он завершает рождественско-новогодний цикл, в народе часто можно встретить название "Иордан".

Именно крещение Иисуса стало началом важного события в жизни каждого верующего, как Таинство крещения.

Утром на Крещение в храмах проводится праздничная служба, которую верующие обязательно посещают.

Крещение, праздник Крещения Господня, Богоявление — это все названия одной важной в церковном календаре дате, посвященной крещению Иисуса Христа в реке Иордан.

В этот день запрещается ссориться, злословить, ругаться, обманывать, желать зла, сплетничать или оскорблять.

Не следует брать и давать деньги в долг.

Также лучше отложить домашние дела и раблту на другой день, а Крещение провести в молитве.

Нельзя отказывать в помощи, если вас о ней просят и гадать.

Издавна существовал еще один интересный запрет, наши предки пытались не ставить на пол емкость с освященной водой или разбавлять ее.

До 1 сентября 2023 года Крещение ежегодно украинцы праздновали 19 января, но после перехода на новоюлианский календарь большинство церковных праздников празднуется на 13 дней раньше.

Поэтому в 2025 году Крещение Господне попадает на дату 6 января.

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