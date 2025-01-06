Одесский окружной административный суд принял решение в пользу бывшего заместителя руководителя Измаильской местной прокуратуры Одесской области Николая Рашкова.

2 января 2025 года ему была назначена пенсия задним числом, начиная с июня 2023 года, когда ему было всего 39 лет.

Благодаря статусу лица с инвалидностью, Рашков будет получать прокурорскую пенсию, имея всего 15 лет и 6 месяцев стажа в должности прокурора. Согласно условиям, прокуроры имеют право на пенсию в размере не менее 60% своей заработной платы, что составляет десятки тысяч гривен. Как отмечается в материалах дела (номер 420/28868/23), в мае 2023 года Рашков оформил вторую группу инвалидности, после чего в июне того же года подал заявку на пенсию по инвалидности.

Сначала ему была назначена стандартная пенсия по инвалидности, поскольку к моменту обращения он уже не работал в прокуратуре. Однако бывший прокурор подал иск, требуя назначения пенсии в соответствии с Законом Украины "О прокуратуре". Согласно этому закону, прокуроры могут выходить на пенсию после 25 лет стажа, но в случае инвалидности достаточно 10 лет.

39-летний Рашков решил воспользоваться этой нормой. Согласно представленным документам, на момент обращения его страховочный стаж составлял 19 лет и 2 месяца, а стаж работы на прокурорских должностях - 15 лет и 6 месяцев. Хотя он получил статус лица с инвалидностью уже после увольнения, суд решил, что он имеет право на специальную пенсию.

В результате суд обязал Главное управление Пенсионного фонда Украины во Львовской области повторно рассмотреть заявление Рашкова и назначить ему пенсию по инвалидности с 23 июня 2023, когда он подал заявку.

Источник: OBOZ.UA.

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