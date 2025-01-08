Если у вас возникли вопросы, можно обратиться в региональное отделение Пенсионного фонда за контактами, указанными на официальном сайте.

После подачи документов на субсидию , Пенсионный фонд принимает решение о ее предоставлении в течение 14-30 дней.

Об этом пишут на сайте Телеграфа .

Если субсидия не была предоставлена, это не значит, что вам отказываются. Это указывает на то, что размер пособия равен нулю.

В течение трех дней после принятия решения ПФУ должно сообщить заявителю. Если документы передавались через портал"Дія", информацию можно найти в разделах"Зверніть увагу" и"Замовлені послуги". Если же обращение произошло через веб-портал Пенсионного фонда, просмотрите раздел «Мої повідомлення» – «Індивідуальні перевірки».

Для тех, кто уже получает субсидию, всю информацию о дате и размере выплаты можно найти в разделе «Моя субсидія» на том же портале.

Кроме того, если документы поступили лично в Центр предоставления административных услуг или в Пенсионный фонд, уведомление может быть отправлено как в форме письма, так и на электронную почту. Вся информация о субсидиях также доступна на портале ПФУ в разделе«Моя субсидія» .

Если у вас возникли вопросы, можно обратиться в региональное отделение Пенсионного фонда за контактами, указанными на официальном сайте: https://www.pfu.gov.ua/kontakty/ , или позвонить на горячую линию по номеру 0-800-503- 753.

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