В начале января курс доллара на межбанке опустился ниже 42 гривен, но быстро восстановился из-за повышенного спроса.

В период зимних праздников, выходных дней в Европе и США, а также снижение деловой активности в Украине наблюдалось влияние на курсовые тенденции на прошлой неделе.

Банкир Анна Золотько поделилась прогнозами по курсу валют на ближайший период.

По ее словам, в первый день 2025 года из-за низкой активности на межбанке котировки опустились ниже уровня 42 гривен за доллар. выходной.

Наличный рынок, реагируя на повышенный спрос и рост курса в безналичном сегменте, также ознаменовался повышением. Как отмечает банкирша, в конце недели стоимость доллара выросла до 41,55 – 41,65 гривны.

Золотько отмечает, что на текущей неделе, вероятно, произойдет постепенное стабилизация ситуации на валютном рынке, поскольку календарные эффекты конца года иссякнут. Соответственно, ожидается понижение спроса на валюту во всех сегментах рынка.

"По моему мнению, в течение этой недели стоимость доллара в наличном сегменте валютного рынка будет колебаться в диапазоне 42,50 – 42,90 гривны за доллар", - прогнозирует банкирша.

В то же время, она добавляет, что девальвационные настроения на рынке остаются высокими.

Источник: 24Канал.

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