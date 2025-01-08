Эксперт рассказал, что северокорейские военные используют тактику "на живца", когда один солдат выходит как приманка, а другие солдаты открывают огонь по дронам.

На Курском направлении украинские военные сталкиваются с солдатами КНДР, являющимися "сладкой целью" для БпЛА.

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель командира батальона беспилотных систем 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского. Он добавил, что северокорейские военные не понимают, что позволяет украинским силам эффективно их использовать.

Военный подтвердил, что северокорейцы используют тактику "на живца". Один солдат выходит как приманка, пытаясь заманить беспилотников, в то время как другие солдаты открывают огонь по ним. Как отметил Билинский, это свидетельствует о том, что командование КНДР не жалеет о своей живой силе в этих операциях.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал о последних потерях солдат КНДР в Курщине. Так, в результате упорных боев 3 и 4 января российская армия потеряла в батальон пехоты КНДР.

Ранее Politeka также писала, что российские войска на фоне значительных потерь и истощения советских запасов значительно изменили тактику ведения боевых действий по ключевым направлениям фронта, включая Кураховское направление. Согласно аналитикам Института изучения войны, российская армия значительно уменьшила использование бронетехники в атакующих операциях.

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