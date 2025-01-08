Вооруженные силы Украины продолжают свою наступательную операцию в Курской области России, однако ее точные мотивы по-прежнему остаются под вопросом.

Одной из вероятных причин этой операции является желание Украины укрепить свои позиции перед возможными переговорами о прекращении огня.

По словам журналистов CNN, украинские войска начали контратаку в районе Курска, подчеркивая, что Россия "получает по достоинству". Российское Министерство обороны со своей стороны заявляет, что ВСУ начали наступление, чтобы остановить российские продвижения в этом регионе. Однако некоторые российские "военные блоггеры" отмечают, что украинские войска двигаются на север, пытаясь достичь Бердина, и используют свои резервы для поддержки наступления.

Для прорыва ВСУ накрыли район мощными системами радиоэлектронной борьбы, усложняя работу наших БПЛА.

Также в наступлении украинские военные используют тралы для разминирования, танки и другую бронетехнику, которым способствует морозная погода.

К слову, кремлевские власти до сих пор не решаются четко сообщить, когда Россия вернет себе часть Курщины, на которой сейчас находятся Вооруженные силы Украины.

Источник: cnn .

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