Рассмотрение дела производится по месту правонарушения, то есть в том ТЦК и СП, где произошло возбуждение.

Нахождение гражданина Украины за границей может усложнить выполнение правил военного учета, установленных законодательством.

Об этом рассказала руководитель практики гражданского права Ирина Ан. Эти требования обязательны для всех военнообязанных лиц, и за нарушение этих обязанностей предусмотрены штрафы.

Штраф налагается после рассмотрения дела об административном правонарушении. Рассмотрение этого дела осуществляется руководителем соответствующего Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), где гражданин состоит на учете или должен стать на учет (по месту регистрации).

Рассмотрение дела производится по месту правонарушения, то есть в том ТЦК и СП, где произошло возбуждение.

"Закон не определяет участие лица, привлекаемого к ответственности в таких правонарушениях, обязательным. Поэтому вполне реально, что на лицо может быть наложен штраф за нарушение правил военного учета", - отметила руководитель практики гражданского права Ирина Ан.

Она также добавила, что гражданин имеет право обжаловать наложение штрафа в суде.

Юрист по военному праву Даниил Гончаренко подтвердил, что пребывание за границей усложняет выполнение требований военного учета, но это не освобождает от долга. "К лицам, не выполняющим требования военного законодательства, могут быть применены санкции, в частности в соответствии со ст. 210 КУоАП", - подчеркнул он.

В условиях военного положения ТЦК и СП могут налагать административные штрафы заочно. Если лицо находится за границей и нарушает правила военного учета, например, не появляется в ТЦК по повестке, на него могут наложить штраф, который он обязан будет оплатить. Однако этот штраф можно обжаловать в суде.

Источник: OBOZ.UA.

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