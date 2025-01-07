8 января православная церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы.

Раньше было принято, чтобы 8 января женщины пекли пироги и часть относили в церковь, как подношение Богородице.

Собор Пресвятой Богородицы имеет особое значение и считается большим женским праздником.

В народном календаре 8 января назывался Бабьи каши, или Праздник повивальных бабок и рожениц.

В народе 8 января называли «бабьими кашами», праздник посвященный бабкам-повитухам и роженицам.

8 января принято варить каши и угощать гостей, даже ходили в гости к недавно родившим женщинам и приносили им пироги.

Женщины 8 января шли в гости к повитухам, которые принимали у них роды, показывали им ребенка, поздравляли с праздником и дарили подарки.

В народе 8 января называли «бабьими кашами», праздник посвященный бабкам-повитухам и роженицам.

Что нельзя делать 8 января:

Нельзя в этот день покупать веревки, иначе из родственников кто-нибудь повеситься может.

Нельзя 8 января ссориться с близкими- рискуете "застрять" в конфликте надолго.

Главные приметы 8 января:

Если вьюга и мороз 8 января - будет холодное лето.

Солнечное и ясное утро – к щедрому урожаю проса.

Пригоревшая 8 января каша – к снегопаду.

Услышать пение синиц – к ночным заморозкам.

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