В соответствии с проектом бюджета на следующий год правительство намерено значительно обновить систему пенсионного обеспечения, добавив накопительную составляющую к нынешней солидарной системе.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Министр социальной политики Оксана Жолнович пояснила, что реформа позволит украинцам получать пенсию не менее 60% от их заработка, что соответствует европейским стандартам. Она отметила, что размер пенсии будет зависеть от суммы уплаченного ЕСВ и стажа.

Согласно проекту, часть Единого социального взноса будет направляться на индивидуальные накопительные счета работников. Министерство социальной политики разработало законопроект, предусматривающий поэтапное введение накопительной системы с 1 января 2026 года. Взносы будут формироваться как по ЕСВ, так и по налогу на доходы физических лиц, начиная с 1% в первый год, с последующим постепенным увеличением до 3%.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что все текущие пенсии будут выплачиваться в полном объеме. Эксперт Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко прогнозирует повышение пенсий в марте 2025 года на 10-12%.

В то же время требования к минимальному стажу для выхода на пенсию также будут изменены. Для того чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо будет иметь не менее 32 лет стажа. Для пенсии в 63 года требуется стаж от 22 до 32 лет, а для пенсии в 65 лет — минимум 22 года.

На сегодняшний день минимальная пенсия в Украине составляет 2361 грн для лиц без необходимого стажа, а средняя пенсия согласно данным Пенсионного фонда на 1 июля 2024 года — 5816 грн. Для сравнения, в странах Европейского Союза пенсии существенно варьируются от 3000 евро в Люксембурге до 300 евро в Болгарии.

Согласно новому законопроекту гражданам будет предоставлена ​​возможность осуществлять дополнительные добровольные взносы на свои накопительные счета для увеличения размера будущей пенсии. Накопленные средства будут инвестироваться в целях защиты от инфляции и приумножения пенсионных сбережений.

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