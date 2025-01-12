На снимках Руслана позирует вместе с мамой, демонстрируя, насколько они похожи – словно две капли воды.

Известная украинская певица, победительница "Евровидения-2004" Руслана Лыжичко поделилась в сети трогательными моментами на новых фото.

Их звезда опубликовала в честь юбилея своей мамы, Нины Аркадьевны Лыжичко, ведь 7 января, ей исполнилось 75 лет. В своем Instagram Руслана опубликовала редкие совместные фотографии с мамой, отметив их невероятное сходство.

"Мама! Я поздравляю тебя с твоим днем! Тебе 75, но это не про тебя! Ты всегда драйвовая! Ты всегда светишься. Нет ничего, чтобы перерезало между нами пуповину. Мы – одно целое! Так было! Так есть! Так будет всегда", – написала артистка в поздравительном посте.

На снимках Руслана позирует вместе с мамой, демонстрируя, насколько они похожи – словно две капли воды.

Пост певицы вызвал массу теплых комментариев. Поклонники поздравляли Нину Аркадьевну с юбилеем, отмечая ее моложавость и сильное сходство с дочерью.

"Одно лицо, невероятно похожи. Поздравляю!": "Девочки, вы просто копии друг друга! Здоровья и долгих лет вашей маме!"; "Как приятно видеть такое тепло между вами. Русланочка, поздравляю вашу маму с этим прекрасным днем!"

Напомним также, Руслана – известная украинская певица, автор песен, исполнительница и продюсер. Она является лауреатом премии World Music Awards и победительницей конкурса "Евровидение-2004". В том же году ей было присвоено звание Народной артистки Украины.

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