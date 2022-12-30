Музыкант Александр Кривошапко признался, что новость от родных о том, что они сумели эвакуироваться, стала для него первым поводом расплакаться во время войны.

Певец Александр Кривошапко, победитель "Х-Фактора", рассказал, как его семья эвакуировалась из Мариуполя, откуда он родом. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу "Зірковий".

Вокалист отметил, что в тот период уже и сам организовывал эвакуационные рейсы в Мариуполь, но не решался попросить водителей вывести свою семью, поскольку понимал – нуждающихся слишком много.

Александр Кривошапко рассказал, что они жили в подвале, а когда наконец-то смогли выбраться из блокады, то еще около 20 км шли пешком под обстрелами в более безопасное место.

"Были авиаудары по моему району. Видел, что от дома отлетела часть стены. 8 дней не было связи. Родные сидели в подвале, и к ним зашел незнакомый человек. У него места не было в машине. Моя семья очень попросила о том, чтобы он помог. Он ничего не ответил и уехал. Мои уже даже верить перестали. Но он вернулся. Сказал: "У вас пять минут". Они поднялись, взяли все самое ценное, их довезли до выезда из города. И там уже под автоматами, под обстрелами они пешком шли километров двадцать", – поделился артист.

Музыкант признался, что новость от родных о том, что они сумели эвакуироваться, стала для него первым поводом расплакаться во время войны.

"Они уже позвонили, когда вышли из Мариуполя... Это первый момент во время войны, когда я прослезился... Это была неделя, когда оккупанты еще разрешали украинской связи гулять по просторам Мариуполя. Потом уже они сошли с ума: отрубили украинскую связь, запустили этот "Феникс", который можно было получить только приняв гражданство "ДНР"... Но это уже, как говорится, другая история", – отметил Александр Кривошапко.

Напомним, что танцор Сердючки и Кривошапко из "Х-Фактора", заинтриговали украинцев первыми кадрами шоу.

Как сообщала Politeka, жена победителя "Х-Фактора" Кривошапко получила травмы в ДТП.

Также Politeka писала, что семья победителя "Х-фактора" Кривошапко оказалась в оккупации, не все сумели выжить.



