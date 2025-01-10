Харченко подчеркнул, что энергетика каждый день обеспечивает огромный объем работ, и этот процесс будет продолжаться.

В Украине уменьшилось количество аварийных и экстренных отключений электроэнергии , однако в случае уменьшения погоды графики отключения могут быть восстановлены.

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказывает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Он также отметил, что даже поддержка западных партнеров не может полностью компенсировать потери энергосистемы. В настоящее время стабильность энергоснабжения обеспечивается за счет двух факторов.

«Во-первых, мы значительно улучшили методы защиты и восстановления энергосистемы, что дает положительные результаты. После четырех атак с интервалом 10-14 дней система все еще работает. Во-вторых, погода играет немаловажную роль. Плюсовая температура снижает потребление электроэнергии», – объяснил Харченко.

Эксперт убежден, что при температуре -5 или -10 градусов украинцы уже должны столкнуться с почасовыми ограничениями поставок электроэнергии из-за дефицита генерации. Однако при нынешних условиях внутреннее производство электроэнергии полностью покрывает потребности страны.

"Мы быстро восстанавливаем повреждения элементов системы. Работы по восстановлению продолжаются, в частности, строят новые линии в обход поврежденных энергий. Мы продолжаем работать без остановок, ведь у нас нет другого выбора", — добавил он.

Харченко подчеркнул, что энергетика каждый день обеспечивает огромный объем работ, и этот процесс будет продолжаться.

«Мы сейчас в постоянном состязании: враг разрушает, мы восстанавливаем. Я верю, что мы победим», – резюмировал эксперт.

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