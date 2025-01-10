Собранную информацию фельдшер обозначал на гугл-карте и передавал куратору из ФСБ.

Фельдшер в Одесской области, корректировавший вражеские ракетно-дроновые атаки, предстанет перед судом.

Как сообщили в Одесской областной прокуратуре и СБУ 8 января, 39-летний фельдшер экстренной медицинской помощи сознательно принял сторону врага, надеясь получить должность в оккупационной администрации после захвата Одесщины российскими войсками.

Ему инкриминируют государственную измену в условиях военного положения, а за это ему грозит пожизненное заключение.

Согласно информации следствия, мужчина при исполнении обязанностей на "скорой" в прибрежной зоне собирал разведывательные данные о местах нахождения украинских военных, кораблей морской охраны и объектов противовоздушной обороны в Измаильском районе. Кроме того, он следил за судами в местном. порта, фиксируя грузы, которые они перевозят.

Собранную информацию фельдшер обозначал на гугл-карте и передавал куратору из ФСБ.

Медик был задержан, и теперь он предстанет перед судом. За государственную измену в условиях военного положения ему грозит максимальное наказание — пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также Politeka писала о том, что Служба безопасности Украины прекратила деятельность пяти прокремлевских интернет-агитаторов, распространявших антиукраинские нарративы в разных регионах страны.

Об этом сообщили в СБУ. В результате оперативных мероприятий три из них задержаны, еще двое уже получили реальные сроки заключения.

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