Законопроект правительства, который должен отменить право прокуроров выходить на пенсию с таким минимумом стажа при наличии инвалидности, до сих пор не принят во втором чтении.

Несмотря на многочисленные скандалы по поводу назначения пенсий прокурорам на основе статуса лица с инвалидностью, ситуация не привела к системным изменениям.

Новые прокуроры с инвалидностью, которые через суды требуют пенсию при 10 годах стажа (и только недавно достигнув 30 лет), продолжают появляться даже в 2025 году.

Законопроект правительства, который должен отменить право прокуроров выходить на пенсию с таким минимумом стажа при наличии инвалидности, до сих пор не принят во втором чтении.

Судебные иски против Пенсионного фонда также продолжают выигрывать судьи, которые благодаря коллегам получают миллионы гривен от ПФУ задним числом. Хотя правительство и ввело ограничения на большие пенсии, это решение также могут быть отменены через суды, как это уже происходило с ограничением размера пенсий в 10 прожиточных минимумов. Больше всего прокуроров с инвалидностью выявили в Хмельницкой (29%) и Черкасской (27%) областях.

Кажется, что изменения коснулись только областного руководства. Прокуроры с инвалидностью продолжают работать, а вопрос о нарушениях при получении статуса лица с инвалидностью все еще нуждается в дополнительном расследовании.

И самое главное – не произошло существенных законодательных изменений. Прокуроры по-прежнему могут выходить на пенсию раньше и получать значительные суммы, работая параллельно.

Проблема также касается отсутствия должностей в ряде регионов из-за пенсионных прокуроров. В октябре 2024 года был уволен глава Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник, которого заменили прокурором без инвалидности — Игорем Пятковским. Он не получает пенсию и не оформляет инвалидность, как и его заместитель, 40-летний Александр Самбор. В то же время, большинство руководителей окружных прокуратур в Хмельницкой области имеют пенсии, часто в размере десятков тысяч гривен, и получали их до достижения 40 лет.

В Украине пенсии уже ограничены размером 10 прожиточных минимумов (23610 грн), однако эти ограничения регулярно отменяются в судах. На сегодняшний день уже принято около 600 тыс. решений по перерасчету пенсий, где часть из них упраздняет ограничения на максимальный размер пенсии.

Новые правительственные ограничения на специальные пенсии также могут быть отменены судами. В 2024 году на "специальные" пенсии было потрачено 119,3 млрд грн, что могло бы быть использовано для повышения пенсий в Украине до уровня не ниже фактического прожиточного минимума (приблизительно 6 тыс. грн).

Источник: OBOZ.UA

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