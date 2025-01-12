Лунный календарь на январь 2025 года поможет определиться с благоприятными датами для всех дел.

Лунный календарь благоприятных дней на январь 2025 года уже составили эксперты, узнайте, на какие дни планировать дела.

Лунный цикл – это 29,5 календарных дней в среднем, за этот период Луна проходит несколько фаз, которые, как считают астрологи, по-разному влияют на человека и его жизнь.

В январе 2025 года в лунном календаре найдется много дней, когда можно заводить новые дела.

Полнолуние наступит 14 января - этот период лучше всего подходит для завершения проектов и подведения итогов.

Лунный календарь до конца января 2025 года, наилучшие дни для дел:

Все дни в лунном календаре астрологи делят на благоприятные и неблагоприятные:

благоприятные дни до конца января- это 16, 21, 23, 26, 29, 30 числа, наиболее благоприятными астрологи называют 2,9, и 30 января;

Неблагоприятные дни для любых начинаний по лунному календарю на январь 2025:

Неблагоприятные дни: 29 января (Молодой месяц) и 14 января (Полнолуние).

Дни в конце января, удачные для начинаний в определенных областях:

для начинаний: 12, 13, 30, 31 января;

для финансов: 13;

для рабочих вопросов: 13, 26, 27, 28;

для любви: 13, 30, 31;

для свадьбы: 13, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 31;

для лечения зубов: 26, 27, 28;

для поездок: 24, 25, 26, 31.

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