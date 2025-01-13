Новый сериал CBS о Шерлоке Холмсе «Ватсон» получает изменение в расписании перед выходом в 2025 году.

Новый драматический сериал о Шерлоке Холмсе, «Ватсон», получает небольшое изменение в расписании относительно своего обычного еженедельного временного интервала на CBS.

Созданный Крейгом Суини, предстоящий сериал «Ватсон» снимает Морриса Честната в главной роли доктора Джона Ватсона.

События происходят через год после смерти Шерлока Холмса от рук Мориарти, доктор Ватсон открывает клинику редких заболеваний, где он применяет детективный склад ума своего покойного друга к решению медицинских дел.

CBS установил новый временной интервал для «Ватсон».

Премьера медицинской драмы запланирована на 26 января примерно в 22:00 по восточному времени после игры за звание чемпиона AFC.

Первоначально сериал «Ватсон» должен было выйти в воскресенье в 22:00 после премьеры, но CBS переносит шоу на более раннее время.

Начиная с 16 февраля новый эпизод «Ватсон»будет выходить в эфир в 21:00 по воскресеньям.

Дата премьеры сериал «Ватсон» остается прежней, а это значит, что потенциальным зрителям придется подождать до окончания игры за звание чемпиона AFC, чтобы увидеть дебют шоу 26 января.

Второй эпизод «Ватсон» не вернется до 16 февраля , что станет началом обычного временного интервала шоу. Премия Грэмми состоится в воскресенье, 2 февраля, с 8 до 11:30 вечера, поэтому продолжение «Ватсон» будет отложено.

Источник: screenrant.

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