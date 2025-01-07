У захоплюючій розповіді міні- серіалу від Netflix «Первісна Америка», натхненному реальними історичними подіями, беруть участь Бетті Гілпін і Тейлор Кітч.

Серіал, який отримав рейтинг TV-MA, глибоко поринає у теми виживання, культурного конфлікту та суворих реалій життя у беззаконній Америці.

Netflix представив трейлер міні-серіалу від Netflix "Первісна Америка", усі шість епізодів якого вийдуть 9 січня.

Прев'ю триває близько хвилини, але швидко стає зрозуміло, що майбутній вестерн не схожий на сімейну драму Йеллоустоуна або особисту тугу спін-оффів, таких як 1923 рік.

Натомість майбутній серіал «Первісна Америка» виправдовує свою похмуру і похмуру обіцянку, в якій тіла швидко знищуються жахливими способами.

Трейлер міні-серіалу від Netflix "Первісна Америка" заявляє про свій темний тон із самого початку.

Оповідання стверджує, що Бога немає і навіть нема кого просити про допомогу. Серед усього цього хаосу жінка та дитина намагаються втекти у безпечне місце.

Персонажі говорять про те, що вони не мають вибору і змушені обирати насильство, хоча персонаж Гілпін налаштований недовірливо. Вона задається питанням, чи все це необхідно.

Джерело: screenrant .

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