Служба безопасности Украины задержала агентку российской военной разведки (ГРУ), готовившую дроновую атаку на Киев 1 января 2025 года.
Подробности сообщили в СБУ.
Согласно данным следствия, женщина отвечала за сбор и передачу координат для ударов российских дронов по украинской столице. Ее основными целями были административные здания государственных учреждений и энергетические объекты Украины.
Агентша использовала свой телефон для включения GPS-координат и фотографировала цели таким образом, чтобы у метаданных файлов была точная геолокация. После этого она передавала полученные фотографии своему российскому куратору через анонимные чаты в мессенджерах.
Кроме того, во время своих разведывательных действий женщина шпионила за расположением украинских систем ПВО, обеспечивающих оборону Киева, и изучала место базирования радиолокационной станции украинских войск вблизи столицы.
Агентша была задержана сотрудниками СБУ в съемной квартире в Киеве, когда она пыталась передать новую порцию разведданных в Россию.
По данным следствия, 27-летняя задержанная была местной безработной, искавшей возможности заработка через Telegram-каналы, где с ней связался представитель российской военной разведки и предложил финансовое вознаграждение за сотрудничество.
Во время обысков в ее квартире изъяли мобильный телефон с поличным с российским ГРУ и большое количество сим-карт, которые использовались для конспирации связи с врагом.
СБУ сообщила женщине о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ и других военных формирований во время военного положения). Злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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