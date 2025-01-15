Агентша была задержана сотрудниками СБУ в съемной квартире в Киеве, когда она пыталась передать новую порцию разведданных.

Служба безопасности Украины задержала агентку российской военной разведки (ГРУ), готовившую дроновую атаку на Киев 1 января 2025 года.

Подробности сообщили в СБУ.

Согласно данным следствия, женщина отвечала за сбор и передачу координат для ударов российских дронов по украинской столице. Ее основными целями были административные здания государственных учреждений и энергетические объекты Украины.

Агентша использовала свой телефон для включения GPS-координат и фотографировала цели таким образом, чтобы у метаданных файлов была точная геолокация. После этого она передавала полученные фотографии своему российскому куратору через анонимные чаты в мессенджерах.

Кроме того, во время своих разведывательных действий женщина шпионила за расположением украинских систем ПВО, обеспечивающих оборону Киева, и изучала место базирования радиолокационной станции украинских войск вблизи столицы.

Агентша была задержана сотрудниками СБУ в съемной квартире в Киеве, когда она пыталась передать новую порцию разведданных в Россию.

По данным следствия, 27-летняя задержанная была местной безработной, искавшей возможности заработка через Telegram-каналы, где с ней связался представитель российской военной разведки и предложил финансовое вознаграждение за сотрудничество.

Во время обысков в ее квартире изъяли мобильный телефон с поличным с российским ГРУ и большое количество сим-карт, которые использовались для конспирации связи с врагом.

СБУ сообщила женщине о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ и других военных формирований во время военного положения). Злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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