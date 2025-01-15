15 января в Украине ожидается определенное потепление, однако синоптики предупреждают о значительных контрастах температуры и осадков в отдельных областях.

Днем в среду температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+3 градуса, на юге страны - до +4...+5.

По данным Укргидрометцентра, ночные температуры все еще будут снижаться до холодных отметок, в частности, в восточных областях ожидается до -8 градусов, а в других регионах - до -6.

Синоптики также отмечают, что в этот день в Украине будут разные погодные явления: в восточных и северных областях пройдут снегопады. Однако в Харьковской, Полтавской, Черкасской и Кропивницкой областях ожидаются дожди. На остальной территории страны осадков не предполагается.

Ранее Politeka писала , что в ближайшее время украинцев ждут похолодания, а иногда и морозы. Средняя месячная температура января, по прогнозам, составит от 0 до -3 °С, а в южных областях и Закарпатье – от 0 до +2 °С. Январь этого года может быть на 3–4 °С холоднее декабря, который в целом был близок к климатической норме.





Также Politeka писала , что первая декада февраля будет влажная, с частыми туманами и туманами. Ночью температура минусовая, днем ​​плюсовые значения или около нуля. Вторая декада принесет умеренный холод, но к середине месяца температура повысится, хотя осадки будут оставаться. В конце декады снова возможны незначительные морозы. Третья декада без значительного потепления.

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