Мобилизированный военнослужащий отказался выполнить приказ о штурме российских позиций во время контрнаступления 2023 года.

Шевченковский районный суд города Запорожья вынес приговор.

По словам подсудимого, он отказался идти на штурм из-за ухудшения здоровья и страха за свою жизнь. В ходе судебного процесса мужчина объяснил, что с 25 марта 2022 года проходит военную службу. В феврале 2023 года во время пребывания в Бахмуте он получил минно-взрывную травму, которая нуждалась в лечении. Однако из-за нехватки лечения он не смог полностью восстановиться, и головная боль стала мешать выполнению боевых задач.

В октябре 2023 года подсудимый получил устный приказ от командиров отправиться на штурм российских позиций, но отказался выполнить его, поскольку был убежден, что с таких позиций «никто не возвращается». Важным моментом стало то, что он не был указан в боевом распоряжении, но узнал это только во время судебного процесса.

Позиция военных и медицинских работников

Начальник медицинского пункта воинской части, где служил обвиняемый, подтвердил, что подсудимый проходил лечение после травмы, но также был случай, когда мужчину задержали в состоянии наркотического опьянения во время пребывания в госпитале.

Командир воинской части, в которой служил обвиняемый, сообщил, что отказ от выполнения задания привел к снижению эффективности выполнения боевого задания.

Приговор суда

После анализа материалов дела суд признал мобилизованного виновным в неисполнении приказа по части 4 статьи 402 Уголовного кодекса Украины. За это преступление он был приговорен к пяти годам лишения свободы.

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