СМИ обязали удалять негативные комментарии читателей по поводу должностных лиц под новостями - только при одном условии не будут наказывать за негативные комментарии в сети.

Соответствующий законопроект 11321, инициатором которого выступил председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин, 14 января приняла Верховная Рада.

верховная рада

Согласно обновлениям статьи 117 Закона «О медиа», субъекты онлайн-медиа освобождаются от ответственности за распространение недостоверной информации или информации, запрещенной к распространению в соответствии со статьями 36, 42 и 119 настоящего Закона, если такая информация была размещена пользователями в разделах для комментирования или публикаций на веб-сайтах или страницах медиа.

При условии, что субъект ограничит доступ к такой информации в течение 3 рабочих дней после получения жалобы или предписания Национального совета или судебного определения об открытии производства.

Теперь к части 4 статьи 117 прилагается требование, что медиа должно удалить комментарии в течение 3 дней с момента получения судебного определения. Согласно судебным решениям, многие должностные лица считают негативную информацию о себе недостоверной. То есть нардепы начали наступление на свободу слова – законодательно пытаются себя защитить от журналистских расследований и не хотят слышать мнения простых украинцев о себе.

При этом Большая Палата Верховного Суда по делу №905/902/20 подчеркнула, что информация, которая носит негативный характер, считается недостоверной, если распространившее ее лицо не докажет противоположного (презумпция добропорядочности).

Источник: Судово-юридична газета.

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