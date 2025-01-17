Теперь к части 4 статьи 117 прилагается требование, что медиа должно удалить комментарии украинцев.

СМИ обязали удалять негативные комментарии читателей по поводу должностных лиц под новостями - только при одном условии не будут наказывать за негативные комментарии в сети.

Соответствующий законопроект 11321, инициатором которого выступил председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин, 14 января приняла Верховная Рада.

Согласно обновлениям статьи 117 Закона «О медиа», субъекты онлайн-медиа освобождаются от ответственности за распространение недостоверной информации или информации, запрещенной к распространению в соответствии со статьями 36, 42 и 119 настоящего Закона, если такая информация была размещена пользователями в разделах для комментирования или публикаций на веб-сайтах или страницах медиа.

При условии, что субъект ограничит доступ к такой информации в течение 3 рабочих дней после получения жалобы или предписания Национального совета или судебного определения об открытии производства.

Теперь к части 4 статьи 117 прилагается требование, что медиа должно удалить комментарии в течение 3 дней с момента получения судебного определения. Согласно судебным решениям, многие должностные лица считают негативную информацию о себе недостоверной. То есть нардепы начали наступление на свободу слова – законодательно пытаются себя защитить от журналистских расследований и не хотят слышать мнения простых украинцев о себе.

При этом Большая Палата Верховного Суда по делу №905/902/20 подчеркнула, что информация, которая носит негативный характер, считается недостоверной, если распространившее ее лицо не докажет противоположного (презумпция добропорядочности).

Источник: Судово-юридична газета.

Последние новости Украины:

Не решит всех проблем: украинцам пообещали новый перерасчет пенсий в 2025 году, известны подробности.

Пенсионеры могут получать социальную помощь: существует несколько видов доплат.

Пенсия в Украине: украинцам показали, в какой области у пенсионеров самые низкие выплаты и едва выживают.