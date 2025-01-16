В Украине 16 января 2025 года будет доминировать антициклон Beate, что принесет на большую часть территории страны сухую и относительно теплую погоду, как для зимней поры.

В червер в Украине осадки маловероятны, за исключением Карпат, где ожидается небольшой снег.

По словам синоптика Наталки Диденко, ночью температура в Украине будет варьироваться от 1 градуса тепла до 5 градусов мороза, при этом в Карпатах температура может опуститься до -5–10 градусов. Днем в большинстве регионов будет относительно тепло - от +1 до +6 градусов, а в Киеве температура составит около 1-3 градусов.

В столице также будет сухо, но из-за низких температур ночью и днем ​​на дорогах может образовываться гололедица. А вот прогноз погоды на пятницу указывает, что кроме западных областей возможны дожди и мокрый снег, а местами даже налипание снега. Тем не менее, температура будет оставаться достаточно высокой для середины января.

Синоптик советует не забывать об изменениях погодных условий, которые могут повлиять на здоровье, особенно для людей с заболеваниями сосудов, ведь "сырый" климат может привести к резким колебаниям температуры и повышенной влажности.

Ранее Politeka писала , что после нескольких теплых дней зима снова напоминает о себе. Синоптики предупреждают: в ближайшее время украинцев ждут похолодание, а иногда и морозы.

Также Politeka писала , что первая декада февраля будет влажная, с частыми туманами и туманами. Ночью температура минусовая, днем ​​плюсовые значения или около нуля.

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